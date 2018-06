ITF Southsea - Flipkens steekt dertiende ITF-titel op zak

Kirsten Flipkens (WTA 51) heeft vrijdag het ITF-toernooi in het Britse Southsea (gras/100.000 dollar) op haar naam geschreven. De Kempense, het tweede reekshoofd, klopte in de finale de Britse Katie Boulter (WTA 144) na twee uur en tien minuten tennis in drie sets (6-4, 5-7 en 6-3).

Het is voor de 32-jarige Flipkens de dertiende ITF-titel in haar carrière, de eerste sinds 2012. Ook op het WTA-circuit pakte de Belgische al eenmaal de eindzege, in 2012 in Quebec. ‘Flipper’ telt daarnaast drie WTA- en een ITF-titel in het dubbelspel.

Later op de dag speelt Flipkens ook nog de dubbelfinale in Southsea. Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson treft ze er het Pools-Amerikaanse duo Alicja Rosolska/Abigail Spears.