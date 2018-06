Braziliaanse media hebben ontzag voor Rode Duivels, maar waarschuwen voor overmoed: “België heeft blijkbaar geen schrik”

Wij hebben de mond vol over de mogelijke kwartfinale tegen Brazilië, maar liggen de Brazilianen ook al wakker van onze Rode Duivels? Absoluut. Lukaku en co. hebben indruk gemaakt aan de overkant van de oceaan, maar de Braziliaanse media vinden dat we ook niet té hoog van de toren moeten blazen. Een overzicht van wat Brazilië over de Rode Duivels schrijft.

Het Braziliaanse nieuwsmagazine Veja vindt op zijn website dat België wel heel veel zelfvertrouwen heeft getoond door met winst tegen Engeland te kiezen voor de moeilijkste tabelhelft en een mogelijke kwartfinale tegen Brazilië:

“Wie heeft schrik om Brazilië tegen te komen in een mogelijke kwartfinale? België blijkbaar niet. De zogenoemde gouden generatie van de Belgen, met een resem sterren die in verscheidene Europese competities schitteren, had de makkelijkste weg kunnen kiezen: verliezen tegen Engeland en de moeilijkste kant van de tabel met Brazilië, Argentinië, Frankrijk en Portugal met Cristiano Ronaldo vermijden. (...) Op sociale media werd er hevig gediscussieerd door Engelsen en Belgen over de mogelijkheid om Brazilië te treffen. Sommigen moedigden hun team aan om tweede te worden, anderen veroordeelden dat net. Het debat verhevigde toen Januzaj in de tweede helft scoorde. De euforie bij de viering en de aanmoedigingen van zijn ploegmakkers op de bank leken het wantrouwen bij de Belgen te verbergen.”

Veja steekt tegelijk een waarschuwende vinger op naar Engeland, dat volgens het nieuwsmagazine wel eens zou kunnen worden afgestraft in de 1/8ste finales: “Colombia kiezen boven Japan -dat enkele uren eerder een beschamende rondje speculeren had getoond- lijkt niet heel erg slim...”

Correio is onder de indruk van het parcours van de Belgen op dit WK:

“De mogelijke rivaal van Brazilië in de kwartfinales is aan een betere WK-campagne bezig: ze wonnen hun drie groepsmatchen en hebben de beste aanval van de hele competitie met negen goals. Bijgevolg beleven ze van alle teams de beste WK-campagne tot dusver. België is favoriet tegen Japan, net als Brazilië tegen Mexico. Zonder verrassingen zullen België en Brazilië het tegen elkaar opnemen in de kwartfinales, daar waar de Belgen eruit gingen in 2014 tegen Argentinië. In Rusland willen ze de volgende stap zetten.”

O Dia spreekt groot respect uit voor de Rode Duivels: “De weg die Brazilië richting finale moet leiden, is niet de makkelijkste. Liefst drie andere ex-wereldkampioenen zitten in de tabelhelft van de Seleção: Uruguay, Frankrijk en Argentinië. Samen met Brazilië goed voor tien wereldtitels. En bovenop die kampioenen is er nog België, op dit moment een van de sterkste teams ter wereld. Een zesde wereldtitel wordt zeer gecompliceerd.”

Fox Sports Brazilië put vertrouwen uit de opinie van de Argentijnse ex-vedette Hernan Crespo: “Als de topspelers van België in het shirt van Brazilië of Argentinië hadden gespeeld, dan waren ze al wereldkampioen geworden. Het probleem is dat ze Belgen zijn, ze hebben niet de cultuur om te winnen.”

De Braziliaanse website van ESPN had een reporter in de mixed zone na Engeland-België en stelde vast dat de Rode Duivels nog niet wilden vooruitlopen op een eventuele kwartfinale tegen Brazilië:

“De ‘Braziliaanse kwestie’ is voorlopig een verboden onderwerp voor de Belgische ‘gouden generatie’, die haar favorietenrol tegenover Japan zal moeten waarmaken. In de mixed zone van het stadion in Kaliningrad probeerde de reporter bij meerdere Belgen te peilen naar een mening over Brazilië, maar niemand wilde iets zeggen. Enkel Axel Witsel, die nog vlot Portugees spreekt door zijn periode bij Benfica, liet een opening: ‘Ik ga er nu niets over zeggen, na onze volgende match wil ik dat wel.’”