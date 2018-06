In het spoor van een Deliverookoerier en Terhills Cablepark breidt uit: Dit zijn de strafste video’s van deze week

Hasselt / Dilsen-Stokkem / Maaseik - Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht.

1. Deliveroo in Hasselt: Restaurants betalen commissie van 30 procent, “maar je kan er niet om heen”

Video: pebs

Sinds deze week kan u via Deliveroo ook eten laten bezorgen in Hasselt. Na enkele klikken online levert één van de twintig koeriers de maaltijd per fiets bij u thuis, op het werk of zelfs in een park. Het werkstatuut van die bezorgers is echter wel omstreden, en als u de lokale horeca wil steunen, bestelt u uw hap toch beter rechtstreeks. “Deliveroo vraagt een commissie die schommelt rond de 30 procent, wat redelijk heftig is.”

2. Belgische en Engelse supporters tonen liefde voor de match

Video: Daniel Demoustier

De Britse tv-zender Channel 4 was tijdens de wedstrijd Engeland - Tunesië aanwezigen in Leuven om de relatie tussen Engelse en Belgische supporters in beeld te brengen, maar deze twee namen het onderwerp wel erg letterlijk.

3. Terhills Cablepark breidt uit met nieuwe attractie. Onze reporter test het uit.

Video: pebs en spa

Terhills heeft er een nieuwe attractie bij. Deze week opende het Aquapark onder een stralende zon op de plassen van Connecterra. Het springkastelenparcours met hindernissen, klimmuren en glijbanen werd meteen door een bende zonnekloppers en onze reporter uitgetest.

4. 15 Gallowayrunderen op de dool in Maaseik en Elen

Video: MMD

Op de grens tussen Elen (Dilsen-Stokkem) en Heppeneert (Maaseik) zijn vijftien Gallowayrunderen op de dool. De dieren zijn ontsnapt uit het natuurgebied Bichterweerd tussen Elen en Rotem. Natuurpunt probeert de dieren nu te vangen maar dat blijkt geen sinecure te zijn. Ondertussen zijn de runderen vanzelf terug naar hun habitat gekeerd.

5. Dé vraag op Graspop: waarom loop je zo rond?

Video: pebs en Mal

Graspop,... je komt er de meest opvallende figuren tegen. We zochten er enkele op en duwden ze even de microfoon onder hun neus. We stelde ze slechts een vraag: Waarom?