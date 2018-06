FIFA nam al 2.700 dopingtests af en betrapte niemand

De FIFA heeft sinds de start van het WK in Rusland al 2.700 dopingtests uitgevoerd. Dat heeft de Wereldvoetbalbond vrijdag laten weten. Tot dusver werd geen enkele inbreuk tegen de antidopingwetgeving vastgesteld.

“We hebben elke speler al minstens eenmaal getest”, verduidelijkte Colin Smith, competitiedirecteur bij de FIFA. “Bij iedere partij worden ook minstens vier voetballers gecontroleerd. De stalen verhuizen nadien naar een lab in Zwitserland voor analyse. Tot dusver is geen inbreuk tegen de antidopingwetgeving vastgesteld. We zijn tevreden met deze gang van zaken.”