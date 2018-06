Boeren vinden steeds moeilijker opvolging: wie zorgt er straks voor ons eten?

Boer lijkt stilaan een knelpuntberoep. Amper één op de zeven Limburgse landbouwers van boven de 50 jaar heeft momenteel een opvolger op het oog. “Mijn dochters hebben geen interesse in koeien”, zegt de Breese boer Toine Vaesen (64). Al is het zeker niet allemaal kommer en kwel. In de landbouwersfamilie van Dirk (53) en Franka (49) Claes zit dochter Tinne (23) vandaag al in het bedrijf.