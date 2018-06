25 activiteiten die je moet doen op vakantie volgens TripAdvisor

Voor het eerst stelde recensiewebsite TripAdvisor een lijst samen met de populairste activiteiten op vakantie: van een beklimming van de Harbour Bridge in Sydney tot een Game of Thrones wandeltocht in Kroatië.

aarlijks stelt de populaire website, die inmiddels meer dan 630 miljoen recensies telt, een lijst samen met de populairste bezienswaardigheden. Dit jaar besloten ze nog een stapje verder te gaan en deden ze een beroep op hun talrijke gebruikers en recensies om een lijst samen te stellen met de populairste activiteiten en dat wereldwijd. Van koken in een Toscaanse landhuis tot het bijwonen van een toernooi sumoworstelen in Tokio: het zijn maar enkele van de activiteiten die je moet gedaan hebben op vakantie.