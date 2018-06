Gisteren nog tegen de Duivels, nu terug naar Engeland voor geboorte derde kindje

De Engelse voetballer Fabian Delph vliegt vanuit het WK in Rusland terug naar huis voor de geboorte van zijn derde kindje. Het is de bedoeling dat de 28-jarige middenvelder weer terugkeert nadat zijn vrouw is bevallen.

Delph kwam als invaller in het veld bij de Engelse ploeg bij de 6-1 overwinning tegen Panama en speelde de hele wedstrijd tegen België, die de Rode Duivels donderdag met 1-0 wonnen. Engeland neemt het dinsdag op tegen Colombia in de achtste finale. Het is de vraag of Delph op tijd terug is voor die wedstrijd. “Maar familie komt voor mij altijd op de eerste plaats”, zei de voetballer van Manchester City eerder.

De 13-voudig international is bondscoach Gareth Southgate erkentelijk voor zijn houding. “Hij is echt fantastisch en heeft veel begrip voor mijn situatie.”