“Jobs als huisarts en kelner zullen in de toekomst verdwijnen”

Jobs als huisarts en kelner zullen op lange termijn verdwijnen of een volledig nieuwe invulling krijgen. Dat voorspellen experts bij de aftrap van Museum2030, een online gids over de toekomst van alledaagse beroepen en voorwerpen. Vrijdag worden de toekomstige archiefstukken en jobomschrijvingen eenmalig uitgestald voor de komst van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo. Maar het museum wil het grote publiek vooral online doen nadenken over hun carrière en de vergankelijkheid van triviale spullen. De website werd vrijdagochtend gelanceerd bij een panelgesprek met digitale en financiële experts.

Wie dit jaar aan het middelbaar begint, wordt in 2030 sollicitant op een totaal andere arbeidsmarkt. Maar ook wie dit jaar 40 wordt, zal in 2030 nog minstens tien jaar moeten werken, en zal zich dus stevig moeten bijscholen. Om jong en oud bewust te maken van de invloed van de digitalisering op de arbeidsmarkt, opent CodeFever vandaag het online Museum van Verloren Voorwerpen en Vergeten Beroepen. Een denkoefening waar bezoekers de toekomstige invulling van jobs als huisarts (die eerder een gezondheidscoach en gespecialiseerde data-analyst wordt) of metselaar (vervangen door 3D-geprinte huizen) ontdekken.

Maar kinderen moeten door snelle transities in de 21ste eeuw ook andere talenten ontwikkelen. “Dingen van buiten leren of klakkeloos overnemen wordt overbodig. Verbanden leggen is veel belangrijker”, zegt Katelijne Duerinck van CodeFever, een vereniging die kinderen leert programmeren en computationeel denken. Ook het onderwijs moet inspelen op die snelle verandering en de nood aan andere vaardigheden. “Ik denk dat we vandaag nog te vaak op zoek gaan naar klassieke talenten, hoewel we in de wereld van morgen heel diverse talenten zullen nodig hebben.” In afwachting geeft de vereniging op woensdagmiddag en zaterdag naschoolse lessen over de basisconcepten van het programmeren. Jaarlijks worden zo 4.000 kinderen bereikt in 40 steden.

Het Museum van Verloren Voorwerpen en Vergeten Beroepen is vanaf vrijdag gratis te bezoeken op Museum2030.be.