Nieuw AED-toestel ingehuldigd in Brustem

Brustem

Sint-Truiden - Sint-Truiden doet haar naam als ‘Hartveilige stad’ alle eer aan. De voorbije week werden drie nieuwe AED-toestellen geplaatst, onder meer in Brustem.

De inwoners van Brustem werden woensdag uitgenodigd voor de officiële inhuldiging. Het toestel staat nu nog voor restaurant Angelo Rosso, maar verhuist over enkele weken naar het vernieuwde dorpsplein. “Met zo’n automatische externe defibrillator (AED) kunnen we levens redden. De eerste minuten na een hartfalen zijn dan ook van levensbelang. De overlevingskansen zijn tot 70% hoger als er een zo’n AED-toestel in de buurt is. In totaal telt Sint-Truiden nu 15 AED-toestellen. De andere nieuwe defibrillators staan aan het station en in het centrum van Velm”, zegt Carl Nijssens, schepen voor Gezondheid. Sint-Truiden ondertekende enkele jaren geleden met het Rode Kruis Vlaanderen de overeenkomst ‘Hartveilige stad’. Daarin werd bepaald dat men investeert in AED-toestellen en in opleidingen om inwoners, scholen en verenigingen te informeren over hoe ze zo’n toestel kunnen bedienen, want als je zo’n toestel nodig hebt telt elke seconde. Daarom worden in het najaar reanimatie- en defibrillatiecursussen georganiseerd. “In zo’n cursus leggen we uit hoe je zo’n AED-toestel kan gebruiken, maar ook het reanimeren zelf want dat is zeker zo belangrijk”, aldus Rita Degros van het Rode Kruis. Wellicht volgt er ook nog een aparte opleiding voor de inwoners van Brustem in zaal Burchtheem.