St@rtbaners roetsjen het jaar uit.

Halveweg

Zonhoven - Op vrijdag 29 juni namen de 460 leerlingen van De St@rtbaan op een ludieke manier afscheid van de school.

De kleuters dansten op het lied van tante Rita en waanden zich op een zomers eiland. De leerlingen van de lagere school kozen voor afkoeling en roetsjen het schooljaar uit. Meester Hendrik en Sander smeerden een zeil in met kilo's bruine zeep zodat het glijden vlekkeloos verliep.

De leerlingen waren allemaal uitgedost in zomerse badkleding waardoor de vakantiesfeer al vlug aanwezig was. Natuurlijk waagden ook de leerkrachten zich aan een roetsj en genoten van de verademing.

De ouders waren massaal aanwezig en zagen een fantastisch schouwspel. Sommige ogen waren rood maar was dat nu van de zeep of van verdriet?