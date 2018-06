H&M gaat meubelen verkopen

Een tafeltje van H&M met een bijpassende lamp? Binnenkort kan je jouw interieur opfleuren met meubelstukken van de Zweedse modegigant.

Naast kaarsen, kussenslopen en onderleggers gaat H&M Home binnenkort ook lampen en meubels verkopen. “Het gaat vooral om spiegels, stoeltjes, bijzettafels en staan- en hanglampen”, zegt Marianne Nerinckx, woordvoerster van H&M België. “Grote meubelstukken zoals dressoirs of boekenkasten gaan we niet aanbieden.”

Vooralsnog zal de collectie ook enkel online te koop zijn. “Eind juli zal het uitgebreide assortiment online beschikbaar zijn in ons land. Ook liggen er plannen op tafel om de meubels aan te bieden in onze fysieke winkels maar of België daar bij is, moet nog bekeken worden.”

Of we de meubels ‘Ikeagewijs’ in elkaar moeten zetten, is nog niet helemaal duidelijk. “De meubels worden verstuurd en het kan zijn dat je het tafelblad zelf nog moet bevestigen aan de poten. Een deel van de collectie zal hoogstwaarschijnlijk geen werk meer vergen.”

En wat mag de nieuwe collectie kosten? “Het duurste stuk uit de collectie zal ongeveer 250 euro kosten, een heel schappelijke prijs voor een meubelstuk”.

De collectie vanaf eind juli te koop op de webshop van H&M België.