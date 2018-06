Gerestaureerde glasramen weer in gebruik genomen

Beringen-Mijn

Beringen - Reeds geruime tijd worden de glas in betonramen van de Sint-Theodarduskerk (mijnkathedraal) in Beringen-Mijn gerestaureerd. Zopas werd de fase I in gebruik genomen tijdens een plechtigheid in aanwezigheid van de deken en het stadsbestuur.

Reeds geruime tijd worden de glas in betonramen van de Sint-Theodarduskerk (mijnkathedraal) in Beringen-Mijn gerestaureerd.

Zopas werd de fase I in gebruik genomen tijdens een plechtigheid in aanwezigheid van de deken en het stadsbestuur.

De aannemer NV Renotec uit Geel startte in april 2016 en de werken duurden tot juni 2018.

Bij de onthulling gaven Manille Willems (voorzitter van de kerkfabriek), architecte Isolde Verhulst en burgermeester Webers een woordje uitleg. Met een ruk aan een touw door de burgermeester werd een glasraam symbolisch onthuld.

Waarna iedereen met een glas en een hapje het geheel kon bewonderen.

De architecte drukte het zo mooi uit: het gebouw is in ieder geval voor het nageslacht bewaard. Tal van toeristen zullen het gebouw weer kunnen komen bezoeken.

Momenteel wordt het dossier Fase II voor de restauratiewerken van de overige glas-in-betonramen in de kerk (transept, koor, westraam,en vieringstoren) voorbereid door architectenbureau Karel Breda.