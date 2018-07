Zitten jouw kinderen veel te veel binnen? Geef ze, nu hun huiswerk niet langer een excuus is, een zacht doch dwingend duwtje in de rug richting tuindeur. Met onze buitenspeeltips is de kans groot dat je je fervente gamers en tv-kijkertjes straksuit een boom of zandbak moet plukken.

Vroeger was je als kind raar, een nerd of had je op z’n minst amper vriendjes als je nooit buiten speelde. Tegenwoordig lijkt het de omgekeerde wereld en zijn de binnenzitters veruit in de meerderheid ...