Lummense (56) niet schuldig aan veinzen van overval om wraak te nemen op haar man

Lummen -

Een 56-jarige Lummense kreeg dinsdag voor de correctionele rechtbank in Hasselt de vrijspraak voor een overval die ze zou geveinsd hebben. De vrouw stapte met een handtas vol geld de bank uit toen de overvaller toesloeg. Er zou 25.000 euro van haar man in haar handtas gezeten hebben. Volgens het parket probeerde ze wraak te nemen omdat haar echtgenoot haar bedroog met iemand die hij in een parenclub had leren kennen. Volgens de rechter is dit niet bewezen. De overvaller en zijn opdrachtgever kregen een jaar cel.