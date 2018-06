Astana-selectie voor de Tour kleurt Deens rond kopman Fuglsang

Astana heeft vrijdag zijn achtkoppige selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Frankrijk (7-29 juli). De Deense kopman Jakob Fuglsang kreeg bij de Kazachse WorldTour-formatie nog drie Denen mee in zijn spoor.

Ook Magnus Cort Nielsen, debutant Jesper Hansen en Michael Valgren Andersen, in april winnaar van de Amstel Gold Race, haalden de Astana-kern. Ontsnappingskoningen Omar Fraile en Luis Léon Sanchez en verder Tanel Kangert en Dmitriy Gruzdev vervolledigen de selectie.

De 33-jarige Fuglsang werd dit jaar tweede in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland en won ook een etappe in de Ronde van Romandië. Vorig jaar pakte hij de eindzege in de Dauphiné. Zijn beste resultaat in La Grande Boucle is een zevende stek in het eindklassement van 2013.

Selectie Astana: Jakob Fuglsang (Den), Magnus Cort Nielsen (Den), Omar Fraile (Spa), Dmitriy Gruzdev (Kaz), Jesper Hansen (Den), Tanel Kangert (Est), Luis Leon Sanchez (Spa), Michael Valgren (Den)