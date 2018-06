Voetbalexperts geven gouden tip voor sportweddenschappen: “De bal is rond en op het einde winnen de Duitsers”

Tijdens grote sportevenementen piekt de reclame voor sportweddenschappen. Het WK voetbal is daarbij een absolute uitschieter met enorme pieken in de omzetcijfers. Sportweddenschappen zijn naast een plezierig tijdverdrijf, ook een vorm van kansspelen die kunnen leiden tot problematisch gokken. VAD, het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, lanceerde daarom samen met De DrugLijn de preventiecampagne ‘Altijd prijs’.

De laatste jaren stegen sportweddenschappen sterk in populariteit. In 2016 speelden maar liefst 342.000 meerderjarige Belgen op sportweddenschappen. Er gaat ook steeds meer geld om in de goksector. Sinds eind mei is het aantal nieuwe registraties op gokwebsites ruim verviervoudigd, van gemiddeld iets onder de 2.000 tot meer dan 9.000 per dag. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie die ze deze week bekend maakte.

Spanning en opwinding

Deelnemen aan sportweddenschappen is echter niet zonder risico’s. Uit recent onderzoek in België blijkt dat 18% van de personen die deelneemt aan sportweddenschappen riskant bezig is. De spanning en opwinding van winst of verlies maken wedden voor veel mensen aantrekkelijk, maar ook riskant. Hoe langer en hoe vaker men speelt, hoe groter de risico’s. Op termijn kan die kick belangrijker worden dan de winst of het verlies. Men verliest zich in het spel en besteedt er bovendien veel tijd aan. Bovendien zijn financiële problemen niet weg te denken. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan op het werk, op school en in het gezin.

Vooral jonge mannen lopen risico

Mannen en vrouwen wedden op een andere manier. Zo verkiezen mannen eerder kansspelen als poker en sportweddenschappen. Uit de VAD-leerlingenbevraging 2015-2016 blijkt ook dat, ondanks de leeftijdsgrens van 18 jaar, bij de 16-17-jarige jongens 23% ooit meedeed met sportweddenschappen. 15% van deze groep gokte het afgelopen jaar op sportweddenschappen. Ook hier zijn sportweddenschappen populairder bij jongens dan bij meisjes. Uit de VAD-studentenbevraging 2017 blijkt dat één op tien van de mannelijke studenten (18-26 jaar) het afgelopen jaar meedeed aan sportweddenschappen. Daarom richt de campagne zich voornamelijk op jongens en mannen van 16 tot 34 jaar met interesse in sport.

Voetbalkennis niet doorslaggevend

De campagne, ‘Altijd prijs’, speelt in op de misvatting dat hoe meer je van voetbal kent, hoe beter je de uitslag kan voorspellen en dus kan winnen. De campagne wil ingaan tegen het door de reclame verspreide beeld dat wedden op sportwedstrijden een ‘doodnormale activiteit’ is, die gelijk staat aan geldgewin. De gokindustrie versterkt dit beeld door professionele sporten te sponsoren en overvloedig reclame te voorzien op sportlocaties en tijdens sportuitzendingen.

“Bal is rond en op het einde winnen de Duitsers”

Peter Vandenbempt: “Gokken op voetbalwedstrijden is tijd- en geldverlies.” Foto: Photo News

Voor de campagne kon VAD enkele voetbalexperts strikken. Frank Raes, Peter Vandenbempt en Tom Boudeweel vertellen elk in een filmpje dat er – ondanks hun voetbalkennis – geen gouden tip bestaat als het op sportweddenschappen aan komt.

“Gokken op voetbalwedstrijden is tijd- en geldverlies. Weet je waarom? Omdat er in het voetbal maar twee zekerheden zijn. De bal is rond en op het einde winnen de Duitsers”, aldus sportjournalist Peter Vandenbempt. En zelfs dat de Duitsers het WK winnen, blijkt vandaag geen zekerheid meer te zijn.

Nu wedden, nu winnen

De campagne verwijst via filmpjes en online advertenties naar de website altijdprijs.org. Wedden opsportwedstrijden is immers de meest populaire vorm van online gokken.

Via altijdprijs.org vind je informatie over de risico’s van wedden op sportwedstrijden, en tools om je eigen risico in te schatten en om te berekenen hoeveel tijd en geld je besteedt aan wedden. Je vindt er ook heel wat tips om het leuk te houden. Focus op het voetbal en het plezier om samen met vrienden naar de match te kijken. Pronostieken horen hierbij. Maar zie het als een ontspanning en niet als een manier om snel geld te verdienen.

Wie naar aanleiding van de campagne nog vragen of nood heeft aan een advies kan hiervoor terecht bij De DrugLijn (telefonisch, via mail, Skype of chat).