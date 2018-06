Serge Pauwels en Julien Vermote mogen naar de Tour de France

Het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team Dimension Data heeft vrijdag haar selectie voor de komende Tour de France (7-29 juli) bekendgemaakt. Landgenoten Serge Pauwels en Julien Vermote mogen mee in het team dat verder vooral gebouwd is rond spurtbom Mark Cavendish.

De 33-jarige Brit krijgt snelle ploegmakkers als Renshaw, Boasson Hagen en Janse van Rensburg mee in zijn zog. ‘Cav’ won in zijn carrière al een indrukwekkend totaal van dertig Touretappes. Vorig jaar moest hij de Tour verlaten met een gebroken schouderblad, na een charge van Peter Sagan in de sprint. Sagan werd vervolgens door de organisatie uitgesloten.

Voor de 34-jarige Pauwels wordt het zijn vijfde Tour, hij eindigde in 2015 dertiende en in 2017 negentiende. Voor de 28-jarige Vermote is het zijn vierde Tour.

De Nederlander Tom-Jelte Slagter en de Zuid-Afrikaan Jay Thomson vervolledigen de Tourkern van Dimension Data.

Selectie: Mark Cavendish (GBr), Mark Renshaw (Aus), Edvald Boasson Hagen (Noo), Reinardt Janse van Rensburg (ZAf), Serge Pauwels (BEL), Julien Vermote (BEL), Tom-Jelte Slagter (Ned), Jay Thomson (ZAf)