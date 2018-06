Dit zijn de invloedrijkste mensen op sociale media

Voor de vierde keer op rij lijst het Amerikaanse magazine Time de vijfentwintig invloedrijkste mensen op sociale media op. Naast president Trump, Rihanna en Kylie Jenner duiken er ook heel wat nieuwe namen op.

1. BTS (Beyond the Scene)

Bij ons doet BTS niet meteen een belletje rinkelen maar deze zevenkoppige Koreaanse popband scheert in de Amerikaanse hitlijsten hoge toppen. En dat succes hebben ze vooral te danken aan een zeer trouwe achterban. De fans, die zichzelf ‘ARMY’ noemen, verspreiden elke tweet, video of foto van BTS aan een razend tempo wat resulteert in maar liefst 50 miljoen volgers op Amerikaanse sociale media.

2. Logan en Jake Paul (the Paul Brothers)

Deze YouTube-sterren zijn geen onbekende in het lijstje. ‘The Paul Brothers’ hebben samen 33 miljoen volgers wat hen meteen een aantrekkelijke partner maakt voor adverteerders. Bij het maken van hun video’s schuwen ze grof taalgebruik niet maar dat lijkt hun legertje fans - respectievelijk de Logangs en de Paulers - niet te deren.

3. Rihanna

Foto: REUTERS

Als Rihanna haar keel schraapt, stopt de wereld even met draaien. De Barbadiaanse is als ondernemer en zangeres alomtegenwoordig op sociale media waar ze niet aarzelt om haar beenhaar met de wereld te delen.

4. Charlotte en Dave Willner

Toen Charlotte en Dave hoorden dat president Trump 2.000 kinderen had gescheiden van ouders die illegaal de grens wilden oversteken, wilde het gezin helpen. Ze openden een Facebookpagina en probeerden geld in te zamelen voor een non-profitorganisatie . Hun doel? 1.500 dollar. Het bedrag? 20 miljoen dollar en het loopt nog steeds op.

5. Naomi Watanabe

Amper 30 jaar oud en al acht miljoen volgers op Instagram: het maakt van Naomi Watanabe de populairste influencer in Japan. Als modeontwerpster en stand-upcomedian gebruikt ze sociale media als een forum om stereotypen de wereld uit te helpen en dat steeds met de nodige dosis humor.

6. President Trump

Foto: REUTERS

De Amerikaanse president Trump en Twitter: het hoort bij elkaar zoals Jommeke en Filiberke. De president gebruikt het medium niet alleen voor officiële mededelingen, meer dan eens krijgen politieke tegenstanders er een veeg uit de pan. Ook zijn eigen administratie wordt regelmatig ondermijnd door 280 tekens.

7. Daniel Baker en Joel Martinez (Desus en Mero)

Wat begon met het delen van grapjes en anekdotes groeide al snel uit tot podcasts en een televisieoptreden bij MTV. Het komische duo, dat elkaar leerde kennen op school, heeft momenteel 1 miljoen volgers en timmert verder aan een televisiecarrière.

8. Sia Cooper

Ze begon als fitness blogger maar door haar pittige reacties op de profielen van Hollywoodsterren groeide Sia al snel uit tot een vaste waarde op Instagram.

9. Kanye West

Foto: Photo News

De man die zijn eigen tweets kunst noemt. En zijn voorliefde voor president Trump van de daken schreeuwt. Na een jaar afwezigheid keert West terug naar Twitter en dat zullen we geweten hebben.

10. Ronald Szabo

Deze achttienjarige studente heeft met een simpele reactie op Reddit voor heel wat grijze haren gezocht. Hij plaatste een geluidsopname op het forum en vroeg gebruikers welke naam ze hoorden. Net zoals bij ‘The dress’ waren de reacties verdeeld: de ene hoorde de naam ‘Laurel’ de andere dan weer Yanny. Wat het ook is: het leverde hem heel wat naamsbekendheid op.

Ook zij haalden de lijst

11. Eman al Nafjan

12. Scott Rogowsky

13. De vrouwen van #BabaeAko

14. Ryan (alias Ryan ToysReview)

15. Shaun King

16. Tony Liu en Lindsey Schuyler

17. Matt Drudge

18. Kayla Itsines

19. Q (anonieme gebruiker)

20. Busy Philipps

21. Tyler Blevins

22. Lil Miquela

23. De studenten van Parkland

24. Ariel Martin

25. Kylie Jenner