Straks met vakantie? De politie geeft alvast deze tips

Nu de zomervakantie voor de deur staat, zullen binnenkort een heleboel mensen tijd doorbrengen in één van de zes Belgische Schengenluchthavens (Brussel-Zaventem, Charleroi, Antwerpen, Oostende, Wevelgem en Luik). De kans is zeer groot dat je dus ook de medewerkers van de Federale Luchtvaartpolitie zal tegenkomen. Zij helpen de passagiers bij het vinden van hun gateway. Ze geven daarom graag wat “tips and tricks” mee om jouw reis zo aangenaam en vlot mogelijk samen te starten.

1. Zet je vakantiemodus al aan vóór vertrek

Je kan jezelf veel stress besparen door tijdig na te gaan welke reisdocumenten je nog allemaal nodig hebt en welke je vooraf nog moet aanvragen. Voor een aantal landen en regio’s volstaat een identiteitskaart, andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum, of ook nog een inentingsbewijs. Controleer voor je vertrek ook nog even tot wanneer je identiteitskaart of je internationaal paspoort geldig is. Denk ook aan de identiteitsdocumenten van de kleinste reizigers in het gezin! Hiervoor kan je best even langsgaan bij je gemeente. De website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.belgium.be) geeft je ook een goed overzicht van alle reisadviezen.

2. Check? Dubbelcheck?

Elke reiziger die de Schengenzone verlaat of binnentreedt wordt in de politionele databanken gecheckt (onder meer voor wie reist naar de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Afrika en Azië,...).

De Luchtvaartpolitie vraagt alle reizigers om zich hierop voor te bereiden en tijdig op de luchthaven te zijn. Wie dus weet dat hij bijvoorbeeld zijn adreswijziging nog niet gemeld heeft of zijn verbod tot sturen nog moet tekenen, springt best voor zijn reis eens binnen in een politiekantoor van zijn of haar woonplaats. Indien je recent bent ingegaan op een uitnodiging van de politie, bijvoorbeeld naar aanleiding van een seining, dan is het nuttig om een attest van je bezoek aan de politie op zak te hebben. Dat kan je aan de grenscontrole veel tijd en moeite besparen. Een slimme reiziger houdt deze documenten bij de hand.

3. Start je vakantie op tijd

We geven de raad mee om ruimschoots op tijd aanwezig te zijn op de luchthaven. Een minimum van 2 uur vóór het voorziene uur van vertrek op de luchthaven aan te komen is voldoende, maar tijdens drukke perioden (schoolvakantie, vóór een feestdag,...) is 3 uur op voorhand geen overbodige luxe wanneer u vertrekt vanuit Brussels Airport of Brussels South Charleroi Airport.

4. Hulp nodig?

Vraag vooraf na bij de luchtvaartmaatschappij of er specifieke regels zijn voor zwangere vrouwen en hulpbehoevenden. Vanaf week 28 van de zwangerschap moet je bijvoorbeeld een medisch attest voorleggen. Je neemt best uiterlijk 48 uur voor vertrek contact op met je luchtvaartmaatschappij, touroperator of reisagent als je speciale hulp wilt aanvragen.

5. Een snelle drop off of een uitgebreid afscheid?

Kom je met de wagen, volg dan zeker de signalisatie op de toegangswegen. Om iemand af te zetten kan je terecht op de drop off. Je kan hier stilstaan om iemand te laten uitstappen, maar het is niet de bedoeling om hier te parkeren. Wens je iemand te vergezellen tot aan de vertrekhal? Dan adviseren we je om een van de betalende parkings te gebruiken.

6. Ik ga op reis en ik neem mee...

- Koffers die voorzien zijn van een etiket met je naam en adres

- Een infoarmbandje voor de kleinsten, zodat ouders snel kunnen gecontacteerd worden wanneer het kindje verloren zou lopen

- Vloeistoffen, pasta’s en gels in de ruimbagage (dat is de bagage die in de laadruimte van het vliegtuig wordt ingeladen)

- Enkel jouw persoonlijke bezittingen. Je vervoert best geen voorwerpen van derden

7. Een gewaarschuwd reiziger is er drie waard

Ook op de luchthaven durven dieven hun slag te slaan. Wees hen daarom een stapje voor en laat hen geen kans om aan je spullen te zitten! Indien blijkt dat jouw documenten of spullen verloren gingen of gestolen werden op de luchthaven, ga dan onmiddellijk aangifte doen bij de Federale Politie op de luchthaven.

Om die zaken te vermijden sluit je best je handtas steeds goed af en draag je hem tussen arm en lichaam met de sluiting naar binnen gekeerd. Houd ook je handtas steeds in het oog en best dicht tegen je aan, of je nu wandelt, stilstaat of zit. Ook waardevolle zaken los in je zakken laten zitten of je GSM in de achterbroekzak steken, doe je beter niet. Zowel voor jezelf als voor anderen is het aangenamer dat je niets laat rondslingeren op de balies, in bars en restaurants of in de toiletten.

8. Samen maken we het verschil

Zie je iets verdacht, meld het dan zeker aan één van de aanwezige politiemensen of via het noodnummer.