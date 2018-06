Verwijzing van Guy Van Sande uitgesteld: verdediging vraagt bijkomend onderzoek

De verschijning voor de raadkamer van acteur Guy Van Sande (55) is vrijdagochtend opnieuw uitgesteld naar de zitting van 21 augustus. De verdediging vroeg immers om bijkomend onderzoek. De raadkamer zal uiteindelijk moeten beslissen over de verwijzing naar de correctionele rechtbank in een zaak van kinderporno.

In een lopend onderzoek naar kinderporno bij een Diksmuidenaar kwamen de Veurnse speurders in juni 2016 bij twee verdachten uit het Antwerpse terecht. De feiten speelden zich af in een dubieuze chatroom waar kinderporno werd uitgewisseld. Een professor van de Universiteit Antwerpen werd door de onderzoeksrechter aangehouden en zat een tijdje in voorhechtenis. Guy Van Sande werd na verhoor onder voorwaarden vrijgelaten. Toen de heisa losbrak, nam de acteur ook ontslag als schepen voor N-VA in Edegem.

Chatroom

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne wil Guy Van Sande voor de rechter brengen op verdenking van onder andere bezit, productie en verspreiding van kinderporno. De acteur gaf toe dat hij de bewuste chatroom bezocht, maar minimaliseert zijn aandeel in de zaak. Ook voor de professor en de Diksmuidenaar wordt de verwijzing naar de correctionele rechtbank gevraagd.

Het dossier was dit voorjaar al afgerond, maar de verdediging van Van Sande vroeg toen om bijkomend onderzoek. Op dinsdag 19 juli werd de behandeling van de zaak voor de raadkamer opnieuw uitgesteld. Door een nieuw verzoekschrift van de verdediging kon de raadkamer zich ook vrijdagochtend nog niet buigen over de verwijzing. De Veurnse onderzoeksrechter heeft nu 15 dagen de tijd om te beslissen of hij ingaat op de vraag tot bijkomend onderzoek. Als het verzoek wordt afgewezen, kan de verdediging daar nog beroep tegen aantekenen.

De zaak zal op dinsdag 21 augustus opnieuw voor de raadkamer komen, maar het is dus nog onduidelijk of het dossier dan wel naar de correctionele rechtbank kan verwezen worden.