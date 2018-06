Melania’s ‘I don’t care’-jasje te koop op internet tegen woekerprijzen

“Het kan mij echt niet schelen. U wel?”, zei het jasje van de Zara dat first lady Melania Trump recent droeg tijdens een officieel bezoek. Het leverde haar op sociale media bakken kritiek op wat de verkoop bij de Spaanse modeketen Zara deed pieken. Maar nu de olijfgroene parka nergens meer te vinden is, bieden tweedehands verkopers op het internet hun exemplaar aan tegen woekerprijzen.

Melania Trump mag volgens critici dan wel de bal vestimentair misgeslagen hebben tijdens een bezoekje aan een detentiecentrum voor kinderen toch lopen heel wat fashionista’s storm voor het I really don’t care, do u (sic)?”- jasje van Zara. De jas, die amper 39 dollar kost en in schril contrast staat met Melania’s peperdure garderobe, was in geen tijd uitverkocht en wordt nu tegen woekerprijzen aangeboden op het internet.

De Amerikaanse krant Washington Post vond onder meer op veilingsite eBay gedragen jassen met een prijskaartje van maar liefst 895 dollar (773 euro) ofwel 22 keer meer dan het oorspronkelijke aankoopbedrag. Een andere verkoper verkocht zijn exemplaar dan weer voor 500 dollar (zo’n 432 euro). Kopers lijken met de jas alvast geen politiek statement te willen maken. Een koper gaf zelfs toe dat hij in de jas het perfecte halloweenkostuum zag.

LEES OOK. Melania spreekt met haar garderobe: iets kan haar niet schelen, maar wat?

Toen Melania afgelopen week verscheen in de olijfgroene parka tijdens een bezoek aan het Upbring New Hope Children’s Center in Texas, waar kinderen van Mexicaanse families die illegaal de grens oversteken opgesloten zaten, kwam ze in het oog van een storm terecht. De hele wereld vroeg zich af wat de Amerikaanse first lady nu precies wilde zeggen. Een woordvoerder van het Witte Huis was er als de kippen bij om te ontkennen dat er een verborgen boodschap zat in de jas van Melania.

Haar man, president Donald Trump, reageerde dan weer wel op zijn geliefde medium Twitter. “De boodschap op de jas verwijst naar de fake news media”, twitterde de president. “Melania heeft geleerd hoe leugenachtig die zijn en ze geeft er echt niet meer om.”