Raakt ons drinkwater op in de toekomst? Dan drinken we gewoon het water uit de Noordzee

Twee derde van de Aarde bestaat uit water, maar 97 procent daarvan is zout water en kunnen we dus niet drinken of gebruiken voor de landbouw. Hoewel we in België nog niet massaal zeewater filteren, is de technologie wel voorhanden en wordt er volop geëxperimenteerd met energie-efficiënte methoden voor ontzilting.

Hoewel we de kraan nog niet hoeven dicht te draaien, is de extreme droogte in Vlaanderen een feit. In veel natuurgebieden is er brandgevaar en landbouwers maken zich zorgen om hun gewassen. Zeewater ontzilten ...