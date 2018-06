Engelse kranten opvallend positief na nederlaag tegen België: “Maar Belgische reserven zijn beter dan de onze”

Uiteraard is de nederlaag van Engeland op het WK vandaag voorpaginanieuws in de Britse kranten. En hoewel ze normaal de kritiek niet schuwen, blijven ze nu opvallend positief na de 0-1-nederlaag tegen de Rode Duivels. Het feit dat ze nu toplanden als Brazilië, Frankrijk en Argentinië ontwijken, doet ze zelfs al dromen van de finale: “Goed gespeeld, jongens!” Al klinkt er toch ook al hier en daar een waarschuwing door: het mag nu echt niet meer misgaan voor Southgate en co...