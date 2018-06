Mission Impossible voor Belgian Lions? Op zoek naar mirakel tegen wereldmacht Rusland

“Do or die” is het vanavond voor de Belgian Lions in de Lotto Arena. Wil de selectie van bondscoach Eddy Casteels nog een kans maken op een ticket voor de beslissende WK-voorronde moet vanavond van Rusland worden gewonnen.

Bondscoach Eddy Casteels, die maandag zijn 190ste cap versiert, kampt echter met vele forfaits voor de twee laatste WK-kwalificatiewedstrijden van de eerste ronde. Als de Belgian Lions nochtans vanavond en maandag tegen Rusland en Bosnië telkens met één puntje winnen is een stek in de beslissende WK-voorronde een feit. De Belgian Lions kwalificeerden zich nooit voor een WK. Het WK gaat in 2019 (31 augustus-15 september) in China door. We leggen in vier puntjes uit waarom de Lions voor een “Mission Impossible” staan en ondanks alles op zoek gaan naar een mirakel.

1. Veertien afwezigen!

Ongezien de lijst van afwezigen! Maar liefst veertien spelers gaven forfait. Van zwaar geblesseerde spelers (o.a. De Zeeuw, Obasohan, Salumu, Serron, Tumba, Vanwijn) tot licht gekwetste (o.a. Mwema, Elias Lasisi) tot geen interesse (Lecomte, Desiron en Lojeski).

2. 0 op 4 biedt weinig perspectief

De Belgian Lions werken, na vier opeenvolgende EK’s, voor het eerst een WK-kwalificatieronde af. België kwam in poule E terecht met Rusland, Frankrijk en Bosnië. Een loodzware poule, maar de top 3 stoot door naar de beslissende WK-voorronde. Na twee nederlagen tegen Frankrijk en in Bosnië en Rusland hangen de Lions echter in de touwen.

3. Window systeem doet Lions pijn

Vanaf dit seizoen opteert FIBA opnieuw voor een window-systeem en campagnes voor nationale ploegen in februari, juni/juli, september en november. Door een dispuut tussen Euroleague en NBA zijn de beste Europese spelers tijdens het seizoen niet beschikbaar voor de nationale ploeg. “We zijn de gevangene van dit systeem,” zegt Sam Van Rossom, die de eerste twee windows miste omdat hij door Valencia werd opgeëist. De andere landen misten net als België ook topspelers, maar hun vijver is veel groter als die van de Lions.

4. Toch geloof in mirakel

“Hoe moelijker de opdracht, hoe liever ik het heb,” blijft coach Eddy Casteels strijdvaardig. “Rusland is ook niet compleet en mist onder meer Shved (ex-NBA). Wij zijn competitief en hoe moeilijk het ook is, winst vanavond met één puntje en maandag tegen Bosnië en het mirakel is een feit,” knipoogt Van Rossom. Wel van de partij bij de Russen is NBA-speler en de 2m16 grote Mozgov. Ook aanwezig in de Lotto Arena is ex-NBA ster Andrej Kirilenko, de voorzitter van de Russische basketbalfederatie.

Programma:

vanavond 20.30 België-Rusland

maandag 20.30 België-Bosnië

Selectie:

Van Rossom, Tabu, Libert, Kanda, Schwartz, Marchant, Kesteloot, Gillet, Schoepen, Bako, Boukichou, Brantanovic

Stand poule E:

1. Frankrijk 4-8

2. Rusland 4-6

3. Bosnië 4-6

4. België-4-4