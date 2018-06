Sint-Truiden trekt Braziliaanse vleugelverdediger aan

Sint-Truiden heeft zich versterkt met Thallyson Augusto Tavares Dias, een 26-jarige Braziliaanse linkervleugelverdediger. Dat hebben de Kanaries donderdag bekendgemaakt.

Thallyson Augusto Tavares Dias komt over van Grêmio Novorizontino in zijn thuisland. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan EC Vitoria. De Braziliaan trainde sinds afgelopen maandag mee met de A-kern en kwam al in actie tijdens de oefenwedstrijden tegen Herk FC en Thes Sport. Hij ondertekent in Limburg een contract voor een jaar.