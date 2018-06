Modelabel Bono wordt stopgezet

Edun, het modelabel opgericht door Bono en zijn vrouw, wordt stopgezet. Moederbedrijf Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) heeft besloten Edun van de hand te doen en het opnieuw te verkopen aan de oprichters. Of het merk zal blijven bestaan, is voorlopig nog niet duidelijk.

Edun, dat in 2005 werd opgericht door de wereldbekende zanger Bono en zijn vrouw Ali, werd in het leven geroepen om de eerlijke handel in Afrika te promoten. Het merk, dat prat gaat op duurzame mode en een eerlijke verloning, trok in 2009 de aandacht van LVMH, het grootste conglomeraat van luxeproducten ter wereld.

Ali Hewson, medeoprichtster en vrouw van Bono Foto: REUTERS

Maar negen jaar later heeft het bestuur van het moederbedrijf besloten dat het tijd is om andere horizonten op te zoeken. “Na een grondige evaluatie van onze bedrijven heeft LVMH besloten om de aandelen van Edun terug te verkopen aan de oprichters”, zegt een vertegenwoordiger van Edun in een persmededeling. “De oprichters danken LVMH voor alle steun en toewijding tijdens dit gezamenlijke avontuur.”

Edun heeft al een tijdje last van een identiteitscrisis. Het modelabel, dat samenwerkt met 8.000 Afrikaanse boeren, lijkt maar geen voet aan de grond te krijgen in de modewereld. Ook kampen ze met enkele logistieke problemen die verband houden met hun productie in Afrika. Of het bedrijf na de overdracht blijft bestaan, is voorlopig nog onduidelijk.