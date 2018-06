Dochter (10) Jennifer Lopez wil boek uitbrengen

Dat de kinderen van zangeres Jennifer Lopez en Marc Anthony het creatieve van hun ouders geërfd hebben, bewijst dochter Emme al op jonge leeftijd. Het meisje, amper tien jaar oud, wil maar wat graag een boek uitbrengen en voert daarover gesprekken met drie uitgeverijen.

In een filmpje op Instagram laat mama Jennifer trots het ideeënboek van haar dochter zien. Het duo is onderweg naar Emme’s allereerste vergadering met een uitgeverij. Later op de dag volgen er nog twee. Als Emme erin slaagt om interesse te wekken bij een van de uitgeverijen wil ze haar boek uitbrengen onder de naam Emme Maribel Muñiz, een verwijzing naar haar vader Marco Antonio Muñiz, beter bekend als Marc Anthony.

Als Emme een boek uitbrengt, treedt ze meteen in de wereldberoemde voetsporen van mama Jennifer: de brunette bracht in 2014 zelf haar eerste boek ‘True Love’ uit.