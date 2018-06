Serena Williams zit in nesten na gemiste dopingcontrole

Er is de nodige commotie ontstaan rond de Amerikaanse tennisdiva Serena Williams. Aanleiding is een dopingcontrole die de 23-voudige grandslamwinnares in haar woning in Florida zou hebben gemist. Een testofficial van de Amerikaanse antidopingbrigade (Usada) bracht Williams een onaangekondigd bezoek. De functionaris weigerde aanvankelijk zonder urinestaal te vertrekken, maar deed dat alsnog toen bleek dat de 36-jarige tennisster niet van plan was om snel naar huis te komen.

Het mislukte bezoekje van Usada lekte uit via een website waarna het kamp-Williams zich geroepen voelde om te reageren. “In haar 23-jarige loopbaan is Serena meer dan wie dan ook in het tennis op doping gecontroleerd. Daarbij is ze nooit positief bevonden. Ze zal bereidwillig doorgaan met testen. Voor deze doelgerichte en opzettelijke actie tegen haar is geen enkele reden.”

Williams moet zich dagelijks een uur op een bepaalde locatie beschikbaar houden voor dopingcontroles. De Usada kan daarnaast nog zonder ‘afspraak’ langskomen, maar dan hoeft de betreffende sporter niet aanwezig te zijn.

Williams keerde dit voorjaar terug op de tenniscourts na in september vorig jaar te zijn bevallen. Ze kon in 2018 voorlopig nog geen toernooien winnen. Op Roland Garros gaf ze door een blessure forfait voor haar partij in de vierde ronde tegen Maria Sharapova.-