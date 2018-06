KAART. Voor het eerst code geel in helft Vlaamse gemeenten door droogte

Voor het eerst in deze periode van droogte wordt voor delen van Vlaams-Brabant en West- en Oost-Vlaanderen de waakzaamheidsfase (code geel) van het warmteactieplan afgekondigd. Dat betekent dat de vraag naar leidingwater het aanbod dreigt te overtreffen. “We moeten vermijden dat de vraag nog verder toeneemt, of er dreigen leveringsproblemen”, zegt Carl Heyrman, de directeur van AquaFlanders, donderdagavond.

De waakzaamheidsfase werd ingesteld in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij. In West- en Oost-Vlaanderen geldt ze in alle steden en gemeenten buiten Alveringem, Beveren (voor drinkwaterleverancier Water-Link), De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en Diksmuide (voor drinkwaterleverancier IWVA).

In Vlaams-Brabant geldt ze voor Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

Aan de inwoners van de betrokken steden en gemeenten wordt gevraagd om geen water te verspillen, het gebruik van leidingwater tot een minimum te beperken en een douche te nemen in plaats van een bad. Het wassen van de auto of het schoonmaken van het terras wordt best even uitgesteld, net als grote waterverbruiken zoals het bijvullen van zwembaden.

In de waakzaamheidsfase geldt nog geen verbod om leidingwater te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen. “We moeten vermijden dat er een waterverbod ingesteld moet worden, dat is de bekommernis”, aldus Heyrman.

Hou je aan deze gouden regels, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij:

- Verspil geen water

- Gebruik ook zo weinig mogelijk leidingwater in de tuin en zeker niet om het gazon te besproeien. Gebruik bij voorkeur de gieter in plaats van de tuinslang

- Neem een verfrissende douche in plaats van een bad

- Sla het wassen van de auto of het schoonmaken van het terras eens over of doe dit met regenwater indien je nog een voorraadje hebt

- Stel je grote waterverbruiken uit ( bv. bijvullen van zwembaden of regenwaterputten)