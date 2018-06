"Herstructurering kan voor McLaren het einde betekenen"

De legendarische McLaren-ontwerper John Barnard laat weten dat hij twijfelt of zijn ex-team een broodnodige herstructurering om terug naar de top te keren wel zou overleven.

De Brit is de ontwerper van legendarische bolides zoals de McLaren MP4/1 met de revolutionaire carbon monocoque. In zijn tijd reeg de renstal uit Woking de overwinningen en de titels nog aan elkaar en dat is nu wel even anders, de laatste overwinning dateert van 2012 en het laatste podium van 2014.

"Management McLaren moet anders"

Bij de lancering van zijn boek ‘The Perfect Car’ vertelde Barnard dat naar zijn mening McLaren de structuur van zijn management helemaal moet omgooien. Hij vertelde er ook meteen bij dat de omvang van die herstructurering het waarschijnlijk onmogelijk maakt.

“Ze hebben onder Martin Whitmarsh een ‘Matrix Management’-systeem geïntroduceerd en dat moet verdwijnen,” aldus Barnard. “Ik denk dat dat niet goed werkt, je moet de manier van denken veranderen.”

“Ik weet niet hoeveel tijd dat in beslag zou nemen of dat het team zo’n grote fundamentele ommezwaai wel zou overleven. Als we de problemen in acht nemen die we in 1980 hadden moest ik ook de denkwijze veranderen maar toen waren we nog een vrij kleine onderneming.”

"Het is zoals een olietanker rechtsomkeer laten maken"

“Als je die problemen vandaag hebt met het aantal werknemers van nu zou ik niet staan te springen voor die job. Je kan het vergelijken met het rechtsomkeer laten maken van een olietanker.”

Barnard vindt dat de diversificatie die er gekomen is onder Ron Dennis, en dan vooral de uitbreiding naar de supercars, ten koste gegaan is van de de F1-tak van McLaren.

“Ik ben daar altijd zeer bezorgd over geweest,” gaat de Brit verder. “Ik weet dat het Ron’s idee was om een groep van grote bedrijven te hebben, een mega-onderneming als het ware, waar hij aan het hoofd van zou staan. Daar is hij ook in geslaagd maar volgens mij wel ten koste van het Formule 1-team.”

Ron Dennis

De voormalige sterontwerper had eerder al eens laten verstaan dat hij Ron Dennis steeds heeft proberen aan te manen om zich te concentreren op de F1.

“Ik ben blijven zeggen tegen Ron: ‘Wie leidt nu het F1-team? Je moet terug naar de F1 gaan en orde op zaken stellen, niemand anders kan dat’.”

“Dennis zou dan zeggen: ‘Maar ik heb hier iemand die dat kan en daar iemand die dit kan’.”

“Als ik vandaag naar McLaren kijk denk ik bij mezelf dat als hij daar ook maar een heel klein beetje had van meegenomen dat het er nu anders zou uitzien,” besluit Barnard.

