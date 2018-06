Harm Vanhoucke wordt op 1 juli prof bij Lotto Soudal

De 21-jarige Vanhoucke kan al enkele adelbrieven voorleggen. Hij won in 2016 de beloftenversie van de Ronde van Lombardije en haalde ritoverwinningen in onder meer de Ronde van Aosta en de Tour de Savoie Mont-Blanc. De renner herstelt momenteel van bloedarmoede maar heeft sinds enkele weken de training hervat.

“Ik ben reeds enkele weken opnieuw aan het trainen, maar er is nog een lange weg te gaan. Maar ik kijk er enorm naar uit om binnenkort prof te worden, het is echt een droom die uitkomt”, zegt Vanhoucke. “Vooral de klimkoersen en de wedstrijden in het hooggebergte liggen me. De eendagswedstrijden passen iets minder bij mijn profiel, alhoewel ik bij de beloften er reeds enkele sterke prestaties neerzette. Ik zal me in de eerste plaats concentreren op rittenwedstrijden van een week. Ik hoop natuurlijk om ooit eens een wedstrijd van dat niveau te winnen. Later in mijn carrière wil ik eens alles op een grote ronde zetten om te zien waar ik strand. Maar daar moet je natuurlijk heel veel voor opgeven. Laten we eerst kijken hoe ver ik geraak in rittenkoersen van een week.”

“Vanhoucke is een klimmer pur sang, dat bewijst zijn nog jonge erelijst al”, stelt Kurt Van de Wouwer, sportief verantwoordelijke van de U23 bij Lotto Soudal. “In de toekomst moeten de lastigere rittenwedstrijden zoals de Ronde van Romandië, het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Catalonië hem zeker liggen. Nog niet direct voor een algemeen klassement, maar hij kan wel enkele ritten aanstippen waarin hij zich kan tonen. Dat is een logische eerste stap alvorens een goed eindklassement na te streven. Daarvoor moet hij ook nog wat aan zijn tijdrijden werken.”

