Elise Mertens geeft op in dubbelspel in WTA Eastbourne

Elise Mertens heeft donderdag aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs opgegeven tijdens de kwartfinales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne (gras/852.564 dollar).

De Belgisch-Nederlandse tandem moest aan de bak tegen de Oekraïense Nadia Kichenok en de Russin Ekaterina Makarova. In de tweede set wierpen Mertens en Schuurs de handdoek, bij een 2-1 stand voor Kichenok en Makarova. Dat duo had ook de eerste set met 6-2 gewonnen.

In het enkelspel sneuvelde Mertens (WTA 15) woensdag in de derde ronde tegen Aryna Sabalenka (WTA 45). De Wit-Russin was in 7-5, 2-6 en 7-6 (7/4) nipt te sterk.