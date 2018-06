EF Drapac met Sep Vanmarcke in dienst van Colombiaan Rigoberto Uran naar de Tour

Wielerploeg Education First-Drapac heeft donderdag zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour de France. De ploeg neemt Sep Vanmarcke mee en staat in dienst van de Colombiaan Rigoberto Uran, die vorig jaar nog tweede eindigde in de Tour.

“In juli is iedereen op zijn beste niveau en is alles belangrijk”, aldus Uran. “Ik moet me gedurende 21 dagen concentreren op de koers, het eten, de slaap. Van het opstaan tot het slapengaan, het is als een wereldkampioenschap, elke dag, gedurende drie weken.”

De Colombiaan krijgt drie renners aan zijn zijde die er vorig jaar al bij waren: de Fransman Pierre Rolland die al etappes won, de Australiër Simon Clarke en de Amerikaan Tayler Phinney. Twee renners, de Nieuw-Zeelander Tom Scully en de Colombiaan Dani Martinez, gaan voor het eerst naar de Tour. De selectie wordt vervolledigd door de Amerikaanse klimmer Lawson Craddock en Sep Vanmarcke. Voor de 29-jarige West-Vlaming, specialist van de kasseiklassiekers, wordt het zijn vijfde Tour.

De 31-jarige Uran rijdt eveneens voor de vijfde keer de Tour. Vorig jaar eindigde hij op 54 seconden van de Britse winnaar Chris Froome. Nog nooit won een Colombiaan de Ronde van Frankrijk.

- selectie -

Rigoberto Uran (Col), Simon Clarke (Aus), Lawson Craddock (VSt), Dani Martinez (Col), Taylor Phinney (VSt), Pierre Rolland (Fra), Tom Scully (NZE), Sep Vanmarcke