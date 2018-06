“Misschien denkt men dat ik alles kan verdragen”

“Het smaakt zuur en is mentaal moeilijk, dat zal ik niet ontkennen.” Simon Mignolet probeerde de ontgoocheling zo goed als mogelijk te verbijten. De Truienaar had tegen Engeland graag gespeeld, maar bleef negentig minuten op de bank. “Misschien keert mijn professionele instelling zich tegen mij en denkt men dat ik alles kan verdragen”, aldus de Truienaar. “Maar ik blijf positief ingesteld, dat zit in mijn karakter.”