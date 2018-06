Red Lions kunnen ook tegen India niet winnen op Champions Trophy Hockey: “Keeper speelt wereldpartij”

De Belgische hockeymannen hebben donderdag op de Champions Trophy in het Nederlandse Breda ook hun vierde wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Lions (FIH 3) speelden tegen India (FIH 6) 1-1 gelijk.

India kwam in de tiende minuut op voorsprong langs Harmanpreet Singh na een omgezette penaltycorner. In de absolute slotfase sleepte Loïck Luypaert, met een rake penaltycorner in minuut 59, alsnog een punt uit de brand.

Voor België was het de vierde partij van het toernooi. Eerder speelden de Lions 3-3 gelijk tegen Australië (FIH 1), verloren ze met 6-1 van gastland Nederland (FIH 4) en werd het in een heruitgave van de olympische finale 1-1 tegen Argentinië (FIH 2). Morgen/vrijdag (15 uur) wacht Pakistan (FIH 13), dat donderdag met 4-1 won van Argentinië, zondag staat nog een klassementsmatch op het programma.

“Indiase keeper speelde wereldpartij“

De ervaren Indiase doelman Sreejesh Parattu was donderdag man van de match in het duel tegen België op de Champions Trophy hockey. Met een aantal knappe tussenkomsten had hij een groot aandeel in het 1-1 gelijkspel tegen de Red Lions.

“De Indiase keeper speelde een wereldpartij”, verklaarde Loïck Luypaert na afloop van het duel in Breda. Luypaert was het die er in de laatste minuut voor zorgde dat België op gelijke hoogte kwam. Zijn snoeiharde strafcorner moest Parattu toch laten passeren.

“We hadden altijd moeten winnen”, stelde verdediger Luypaert na afloop. Met het hesje van de vliegende keeper had hij voor de reddende strafcorner getekend. De Red Lions hadden in Breda twaalf strafcorners nodig gehad om de Indiase goalie te verslaan.