Nederlandse amateurclub is apetrots: Luc Nilis is nieuwe spits

Wie komend seizoen moet uitkomen tegen amateurclub DEV uit Arcen, bij Venlo, kan zomaar een voormalig superster tegenkomen op het veld. De groen-gelen verwelkomen namelijk niemand minder dan Luc Nilis als nieuw lid.

Nilis (51), oud-speler van PSV, Anderlecht en Aston Villa, gaat komend seizoen bij VVV-Venlo aan de slag als assistent-trainer en zocht nog een club om in zijn vrije tijd een balletje te trappen. Stan Valckx, manager voetbalzaken bij de Venlonaren, voetbalt ook bij DEV-Arcen en zo was de link snel gelegd. Nilis, die 56 keer uitkwam voor de Rode Duivels, gaat in het vierde elftal spelen.

In Arcen zijn ze buitengewoon trots op hun nieuwste aanwinst. “Welke amateurvereniging kan zeggen dat ze én een oud-Nederlands international én een oud-Belgisch international op de ledenlijst hebben staan?”, toetert de club in een ronkend persbericht op de website.