Hip hip hoera! De Rode Duivels winnen Groep G. Of hoort daar geen vreugdekreet bij? België haalde het gisteren van Engeland en neemt het volgende maandag in Rostov aan de Don op tegen Japan. Bij een zege wacht in de kwartfinale Brazilië (of Mexico). België heeft de op papier moeilijkste weg gekozen, daarvoor verdient het een stevig applaus.