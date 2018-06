Martinez is tevreden met prestatie: “Januzaj verdient dit, hij werkt hard”

Bondscoach Roberto Martinez verklaarde vooraf dat “winnen geen prioriteit was”. De Rode Duivels pakten toch de zege, de Spanjaard was er best tevreden mee. Vooral omdat de prestatie in orde was.

“We hebben goed gespeeld. De ploeg was klaar. Winnen was niet het belangrijkste, maar ik wilde wel graag een goede prestatie neerzetten. Dat lukte, en de zege is daar een gevolg van. Dat we nu meer moeten reizen en Brazilië kunnen treffen? Ja, maar een WK is moeilijk te plannen. We toonden drang om te winnen, de debuterende spelers hebben het goed gedaan. Ik ben zeer tevreden met hun prestatie.”

Januzaj was beslissend met het enige doelpunt van de partij. “Hij toonde waarom hij bij de selectie is. Hij werkt hard en verdient dit. Hij heeft een mindere periode gehad, maar is de laatste tijd goed bezig. Hij heeft aan de lijve ondervonden dat hij harder moest werken.”

Southgate: “Ik had Kane gebracht als we moesten winnen”

Verliezen en toch niet ongelukkig zijn, het overkwam Engeland. “België had meer controle en kansen, maar ook wij hadden mogelijkheden”, analyseerde Southgate. “Het was een goede test, al hebben we nu een dubbel gevoel. Kane? Ik had hem gebracht als we moésten winnen, ja. Maar de volgende ronde is voor ons de belangrijkste match in decennia. Daar moeten we goed zijn, dus spaarde ik hem.”