HasseltOok al stonden de zenuwen gisteravond minder strak gespannen, toch gaf een eerste WK-overwinning tegen Engeland een duivelse boost aan de supporters die weer massaal opdaagden. Voor de grote schermen in Hasselt, Genk, Lummen, Bilzen, Sint-Truiden en Overpelt was het weer drummen en ook de Limburgse cafés liepen opnieuw goed vol. De sfeer was wat minder uitgelaten. Maar ook dat ene doelpunt verdiende een toost met een zomers drankje.