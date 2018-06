De Rode Duivels wonnen donderdagavond met 0-1 van Engeland en stoten als groepswinnaar door naar de achtste finales. Maandag nemen de Belgen het op tegen Japan. Onze Rode Duivels-watcher was erbij in Kaliningrad en trok deze drie conclusies.

1. Gedaan wat moest

De Rode Duivels hebben gedaan wat ze moesten doen: winnen. De toekomst zal moeten uitwijzen of er beter gegokt was op een tweede plaats in groep G. Maar je kan van topsporters niet ...