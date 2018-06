Gewapende twintiger schiet minstens vijf mensen dood op Amerikaanse krantenredactie

Een gewapende man heeft donderdag vier mensen doodgeschoten in het Amerikaanse Annapolis, Maryland. Hij viel de redactie van Capital Gazette binnen en schoot daar mensen neer. De verdachte kon opgepakt worden.

Een gewapende man heeft donderdag minstens vijf mensen doodgeschoten op de krantenredactie van Capital Gazette in het Amerikaanse Annapolis, Maryland. Meerdere mensen raakten ook zwaargewond, aldus politiebaas Bill Krampf. De verdachte, een blanke twintiger, kon opgepakt worden.

Een reporter van de krant, Phil Davis, tweette tijdens de schietpartij. “Een schutter heeft meerdere mensen neergeschoten op mijn redactie, sommigen zijn dood”, schreef hij. “Hij schoot door de glazen deur en opende het vuur op meerdere werknemers. Veel meer kan ik niet zeggen en ik wil niemand doodverklaren, maar de situatie is ernstig. Er is niet akeliger dan meerdere mensen neergeschoten horen worden terwijl je onder je bureau ligt, en de schutter dan horen herladen.”

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 juni 2018

De politie ontruimde en doorzocht het gebouw. Op beelden van Amerikaanse tv-zenders was te zien hoe mensen met hun handen in de lucht het gebouw uitgeleid werden.

Volgens sheriff Ron Bateman werd de verdachte opgepakt. Het gaat om een blanke twintiger zijn die geen identiteitspapieren bij zich had. Hij schoot met een shotgun, melden bronnen bij de politie aan CBS News. Hij wordt verhoord. Waarom hij het op de krantenredactie gemunt had, is nog niet geweten.

Om nog incidenten te voorkomen, hebben meerdere Amerikaanse krantenredactie veiligheidspersoneel opgeroepen om voor de ingang de veiligheid te verzekeren. Dat is onder meer zo bij The New York Times.

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall. — Anne Arundel Police (@AACOPD) 28 juni 2018

Het Witte Huis laat weten dat president Donald Trump op de hoogte werd gebracht.