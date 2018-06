Mensensmokkelaar van Mawda via DNA geïdentificeerd

De chauffeur van de camionette waarin Mawda (2) het leven liet, is geïdentificeerd. Via DNA-onderzoek heeft het gerecht nu een duidelijk beeld van de vermoedelijke mensensmokkelaar die met de bestelwagen reed. “Hij is na het incident met de 29 andere inzittenden opgepakt, maar opnieuw vrijgelaten”, zegt een welingelichte bron. “Omdat we toen nog geen bewijs hadden. Hij is wellicht niet meer in het land.”