Een opvallende nieuwkomer, dit weekend in de Belcar in Zolder. De Hamontse broers Rob, Kris en Mark Verhoeven rijden een nieuwe BMW i8 GTR voor, een juweeltje dat ze zelf ontwikkeld hebben. Geen elektrische, maar een benzineversie met een V8-motor van 535pk. “Dit is een unieke auto, helemaal gebouwd zoals we hem zelf bedacht hadden.”