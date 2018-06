“Eerste Europese match gratis voor abonnees”

Met Buffel, Schrijvers, Colley, Mata en Vanzeir zijn bij Genk in het tussenseizoen vijf spelers vertrokken. Maar drie lacunes zijn intussen alweer opgevuld met de komst van Paintsil, Piotrowski en Screciu. Zitten nog in de pijplijn: een centrale verdediger, de prioriteit, en een targetspits. Sportief zit de club dus min of meer op schema. Maar ook extra-sportief beweegt er één en ander. “Ik heb het gevoel dat onze club na een moeilijke periode opleeft”, aldus kersvers algemeen directeur Erik Gerits.