“Kinderen leren begrijpen hoe computers denken”

HASSELTVanaf september voegt het katholiek onderwijs ‘computationeel denken’ toe aan het nieuw leerplan voor de basisscholen. Het is geen apart vak, maar het moet geïntegreerd worden in verschillende vakken zoals wiskunde en wetenschappen, maar ook Frans en Nederlands zijn mogelijk. Professor informatica Frank Neven (UHasselt) juicht de beslissing toe: “Kinderen zullen later weerbaarder zijn in een samenleving die steeds digitaler wordt. Maar ze zullen deze vaardigheden ook gebruiken om zichzelf te ontwikkelen.” Het GO! heeft plannen in dezelfde richting, maar “gaat eerst nog een jaar bestuderen hoe ze dit aan het leerplan kunnen toevoegen.”