Alle Limburgse voetbaltransfers

Eén juli was decennialang de laatste dag van de transferperiode in ons voetbal. Daar is sinds een paar jaar verandering in gekomen. Zo kunnen ook de provinciale clubs nog tot eind augustus transfers doen. Tot dan kunnen er nog spelers verhuizen van club tot club. Maar ook wie in april ontslag genomen heeft bij zijn of haar club, kan nog nieuw onderdak vinden. Toch zijn de meeste clubs al klaar met hun huiswerk voor komend seizoen. Daarom publiceren wij nu - traditiegetrouw - een overzicht van de Limburgse voetbaltransfers tot dusver.