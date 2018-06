STVV heeft zijn vijfde zomerversterking binnen. Samy Mmaee (21) komt over van Standard. De centrale verdediger, die vorig seizoen op uitleenbasis uitkwam voor MVV Maastricht, tekent een contract voor drie seizoenen met optie in Sint-Truiden. De Kanaries hebben zo centraal achterin terug wat extra kwantiteit die welkom is omwille van de blessure van Sascha Kotysch.