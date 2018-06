Kleine grasbrandjes in Noord-Limburg

Lommel / Leopoldsburg / Hechtel-Eksel / Bocholt - Binnen de hulpverleningszone Noord-Limburg hebben ze donderdag in de loop van de dag vijf oproepen van kleine grasbrandjes opgereden. Rond 9 uur moest de brandweer naar de Zandstraat in Gelderhorsten. Daar was op de plek waar dinsdagavond nog een zware brand woedde opnieuw gras aan het smeulen. Het vuur was snel onder controle. In de vooravond kwam vanuit de Buskruidstraat een tweede oproep binnen van smeulend gras. Ook daar kon de schade worden beperkt. Bij onkruidverdelging was in de Lidostraat rond 13 uur een haag in brand gevlogen. Door een snelle interventie kon het vuur niet uitbreiden. De vierde brand werd naast de Noord-Zuidverbinding in Hechtel gesignaleerd. Even voor 15 uur was daar een bosje aan het branden. Tenslotte was er rond 18.30 uur nog een bermbrandje op de Dorperheideweg in Kaulille. Ook dit was zonder veel erg. (mm)