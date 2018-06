Salah Abdeslam doorbreekt stilzwijgen en spreekt aanslagen in Parijs goed

Maandenlang heeft hij gezwegen, maar Salah Abdeslam heeft donderdag toch tegen een Franse onderzoeksrechter toch gepraat over de aanslagen in Parijs. Hij sprak het bloedbad, waar hij aan deelgenomen heeft maar zijn bomgordel niet liet ontploffen, goed. Dat meldt RTL France.

De laatste overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 heeft maandenlang geweigerd om mee te werken aan het onderzoek naar de feiten. Een getuigenis van hem zou de speurders veel informatie kunnen bezorgen over hoe de aanslagen voorbereid zijn en welke eventuele andere plannen er nog waren, maar steeds stelden ze vragen zonder de minste reactie te krijgen.

Tirade

Daar is donderdag verandering in gekomen. Abdeslam verscheen voor de onderzoeksrechter, gespecialiseerd in terrorisme, en ontstak daar een stevige tirade. Daarin sprak hij geen enkel woord van spijt uit, wel integendeel: hij sprak de aanslagen goed.

“We vallen jullie niet aan omdat jullie varkensvlees eten, wijn drinken of muziek beluisteren”, zei hij onder meer. “De moslims verdedigen zich alleen tegen wie hen aanvalt. Zet uw woede opzij en denk eens goed na, jullie ondergaan dit lijden door de vergissingen van jullie leiders.”

Na die tirade zou Abdeslam opnieuw gezwegen hebben, waarna de onderzoeksrechter hem twintig pagina’s vol vragen voorgelezen heeft. Niet één keer heeft hij daarop geantwoord.

130 doden

Bij de aanslagen van Parijs op 13 november kwamen 130 slachtoffers en 7 terroristen om het leven. Abdeslam is de enige overlevende van de jihadistische commando’s. Hij liet zijn bomgordel niet ontploffen, vluchtte en werd in maart 2016 opgepakt in zijn thuisgemeente Molenbeek.