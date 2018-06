Opmerkelijk: iedereen bant plastic, maar bikers worden verplicht uit plastic bekers te drinken

Leopoldsburg - Tijdens de Harley Days eind juli in Leopoldsburg mag op de terrassen van de cafés geen drank in glazen worden geserveerd. Ook gaat de politie extra manschappen en een drone inzetten. “Er is één zaak die niet open gaat omwille van het glasverbod. Nog drie andere cafés openen alleen maar hun terras”, zegt voorzitter André Ceustermans. De maatregelen staan volgende week op de agenda van de gemeenteraad.

André Ceustermans is voorzitter van het motortreffen in Leopoldsburg. Volgens hem zijn er elk jaar wel nieuwe regels: “De maatregel van het glasverbod in het centrum is een primeur. Wij willen ...